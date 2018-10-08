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Başakşehir'den VAR tepkisi

Medipol Başakşehirspor'un Hollandalı yıldızı Eljero Elia, Fenerbahçe maçı sonrası VAR sistemine ateş püskürdü.

08 Ekim 2018 Pazartesi 00:29
Başakşehir'den VAR tepkisi

Medipol Başakşehirli futbolcu Eljero Elia, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'ye konuk oldukları ve 0-0 berabere kaldıkları maçta attığı golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesine, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Elia, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi arızalandığı için yan hakemin uyarısıyla verilen kararın geçerli olduğu pozisyon hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Elia, Twitter hesabından, "Yemin ederim bunun futbolla ilgisi yok. Onlar golümü çaldılar" mesajını yayımladı.

Medipol Başakşehir'in 82. dakikada Elia ile bulduğu gol, yan hakemin ofsayt kararıyla iptal edildi. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, VAR'a başvurmak istedi ancak sistemin çalışmaması nedeniyle, pozisyon tekrar incelenemedi. 80. dakikada arızalanan sistem, 84. dakikada yeniden çalışmaya başladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Elia'nın golünün iptal edilmesine tepki koydu.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 00:29
  1. İstanbul
  2. Başkaşehir
  3. Fenerbahçe
  4. VAR

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