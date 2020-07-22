Başakşehir'den flaş karar! Bonservisini alacak

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir, gelecek sezon için transferde hız kesmiyor. Başakşehir, Azubuike Okechukwu'nun bonservisini alacak mı sorusu çok merak ediliyordu işte cevabı...

Başakşehir, Azubuike'den çok memnun

Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir, sezon başında Pyramids FC'den bir yıllığına kiraladığı Azubuike'nin performansından memnun kaldı.

Azubuike'nin bonservisi alınacak

Nijerya basınında yer alan haberlere göre; Başakşehir futbolcunun bonservisini almayı planlıyor.

AOI Football, futbolcunun da Başakşehir'de mutlu olduğunu ve iş birliğinin devam edeceğini iddia etti.