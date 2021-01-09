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Spor Başakşehir'den Fatih Terim'e İrfan Can Kahveci mesajı
Spor

Başakşehir'den Fatih Terim'e İrfan Can Kahveci mesajı

Medipol Başakşehir, Fatih Terim'in İrfan Can Kahveci'yi istiyoruz sözleri sonrası sosyal medyadan kahve fincanı paylaşarak, "Kahve fincanlarımız Başakşehir Store'da satışa çıkmıştır" mesajını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 23:02:00 -
Başakşehir'den Fatih Terim'e İrfan Can Kahveci mesajı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 6-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, Medipol Başakşehir'de forma giyen İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'yı istediğini açıkladı. Fatih Terim'in açıklamasının ardından Başakşehir kulübü sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulundu.

Fatih Terim'e göndermede bulundu

Başakşehir'in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İran Can'ın soyadına göndermede bulunarak, "Kahve fincanlarımız Başakşehir Store'da satışa çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

İrfan Can'a mesaj yolladılar

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, Gençlerbirliği karşısındaki golün ardından yakın arkadaşları İrfan Can Kahveci'ye gol sevincinde mesaj yollamışlardı.

 

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