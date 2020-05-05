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Spor

Başakşehir’den Ankaragücü’ne geçmiş olsun

Medipol Başakşehir, bir oyuncunun korona virüse yakalandığı MKE Ankaragücü’ne geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:22:46 -
Başakşehir’den Ankaragücü’ne geçmiş olsun

Medipol Başakşehir, bir oyuncunun korona virüse yakalandığı MKE Ankaragücü’ne geçmiş olsun mesajı gönderdi.


Başakşehir, MKE Ankaragücü’nde bir futbolcunun korona virüse yakalanmasının ardından sarı-lacivertlilere geçmiş olsun mesajı yayınladı. Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı:


"Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Ankaragücü futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

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