Başakşehir’de zorunlu değişiklik Medipol Başakşehir’de defans oyuncusu Serdar Tasçı, Fenerbahçe maçında sakatlanarak 16.

Medipol Başakşehir’de defans oyuncusu Serdar Tasçı, Fenerbahçe maçında sakatlanarak 16. dakikasında yerini Joseph Attamah’a bıraktı.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Medipol Başakşehir’in evinde Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede maça 11’de başlayan başarılı defans oyuncusu Serdar Taşçı oyuna devam edemedi. Müsabakanın 14. dakikasında sakatlanan Serdar, 16. dakikada yerini Joseph Attamah’a bıraktı.

Başakşehir’de ayrıca Alexandru Epureanu da sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamamıştı.

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