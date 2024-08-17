Başakşehir'de riskli bina stoku her geçen gün azalıyor

Model şehirciliğin modern ilçesi Başakşehir’de kentsel yenileme süreci titizlikle yürütülüyor. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 25’inci yılında akıllara bir kez daha İstanbul’da beklenen büyük Marmara depremini geldi. Olası Marmara depremine karşı, ilçenin dört bir yanında hummalı çalışmalar gerçekleştiriyor. Yapılan yerinde yenileme çalışmaları sayesinde, 2009 yılında yüzde 50 olan riskli bina stoku oranı yüzde 12’ye indirildi.

Çalışmalar titizlikle yürütülüyor

Güvercintepe, Şahintepe ve Ziya Gökalp mahalleri başta olmak üzere şehrin dört bir yanında yerinde yenileme çalışmaları devam ediyor. Güvercintepe mahallesinde ada bazlı çalışmalar kapsamında inşa edilen Kayapark Sakura Evleri’nde sona yaklaşıldı. Ziya Gökalp mahallesinde yürütülen ada bazlı çalışmalar kapsamında Yuvam Başakşehir Evleri’nin inşaatına başlandı ve 20 yılı aşan konut sorunu çözüme kavuşturuldu. Şahintepe mahallesinde ise hayata geçirilen projelerde bir yandan yapım çalışmaları devam ederken diğer yandan anahtar teslimleri de yapılıyor.



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Kentsel yenilemede hedef büyük

Yapımı devam eden projelerin yanı sıra hayata geçirilen konut projeleriyle Başakşehir’de güvenli ve modern yaşam alanları oluşturuldu. Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk konut projesi Mavera Comfort’ta hayat başladı. Sosyal konut çalışmaları kapsamında inşa edilen Yuvam Bahçeşehir Evleri’nde yeni yaşam alanlarının kapıları açıldı. Kentsel yenileme çalışmalarıyla riskli bina stoku oranının yeni dönemle birlikte sıfıra indirilmesi hedefleniyor.