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Yerel Başakşehir'de okul önünde şok anlar: Kaskla başına vurdu!
Yerel

Başakşehir'de okul önünde şok anlar: Kaskla başına vurdu!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Başakşehir’de, bir okulun önünde çıkan kavgada, taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Olayda, motosiklet sürücüsü, elindeki kaskla diğer kişinin başına vurdu. O anlar, çevredekiler tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Başakşehir’de bulunan bir ortaokul önünde meydana geldi. İki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında motosiklet sürücüsü, elinde bulunan kaskı diğer kişinin başına vurdu.

O anlar kamerada

Taraflar arasında çıkan kavga, çevrede gerginliğe neden oldu. Yaşananlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin birbirine saldırdığı ve motosiklet sürücüsünün elindeki kaskla karşısındaki kişinin başına vurduğu anlar yer aldı.

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