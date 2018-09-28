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Başakşehir’de Malatya mesaisi başladı

Medipol Başakşehir, -Süper Lig’in 7. haftasında sahasında karşılaşacağı Malatyaspor maçı hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

28 Eylül 2018 Cuma 16:51
Başakşehir’de Malatya mesaisi başladı

Süper Lig’in 7. haftasında 1 Ekim Pazartesi günü sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir’de bu zorlu mücadelenin hazırlıkları devam ediyor. Teknik ısınmayla başlayan idman, 5’e 2 ve şut çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda oyunla sona erdi.

Arda Turan ve Emre Belözoğlu takımla çalışırken, Eljero Elia, Stefano Napoleoni ve Alparslan Erdem’in ise tedavilerine devam edildi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 16:51
  1. Malatya
  2. BAŞAKŞEHİR
  3. SÜPER LİG
  4. MALATYA

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