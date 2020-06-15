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Aktüel

Başakşehir'de makine yüklü kamyon devrildi

Yeniakit Publisher
2020-06-15 19:47:18 -
Başakşehir'de makine yüklü kamyon devrildi

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de makine yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi.

Ağır iş makinesi taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen 60 YA 082 plakalı kamyon, Güvercintepe Mahallesi İstiklal Caddesi'nde virajı alamadı.

Yola devrilen kamyonun sürücüsü yara almadan, kırılan ön camdan çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Trafiğin akışı kaza nedeniyle tek yönden düzenlenirken, yola devrilen iş makinesinin kaldırılması için bölgeye vinç getirildi.

Kamyon ve iş makinesinin kaldırılmasının ardından bölgede trafik normale döndü.


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