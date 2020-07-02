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Aktüel

Başakşehir'de kaçak nargile tütünü imal eden 5 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-02 14:17:32 -
Başakşehir'de kaçak nargile tütünü imal eden 5 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de bir adrese düzenlenen operasyonda kaçak nargile tütünü imalatında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Haziran'da Şahintepe Mahallesi'nde bulunan bir adreste kaçak nargile tütünü imalathanesinin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, tütün kıyma makinası, 165 kilogram nargile tütünü, 60 kilogram kıyılmış ham nargilelik tütün, dijital tartı, 39 paket nargile tütünü, 143 adet birer kilogramlık nargile tütünü ambalajı, 278 adet 250’şer gramlık nargile tütünü ambalajı, 44 etiket ve 60 litre gliserin ele geçirdi.

Adreste bulunan Suriye uyruklu İbrahim A., Beşir K., Anas T., Yussef H. ve Hüseyin A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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