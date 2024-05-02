Başakşehir’de iş yerindeki patlama kameraya yansıdı

Patlama, Ziya Gökalp Mahallesi DERSAN Sanayi Siyesi D6 Blok'ta bulunan bir iş yerinde saat 10.00 sıralarında patlama oldu. Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı. İçeride bulunan bir çalışan patlamanın ardından kendisini can havliyle dışarıya attı. Patlama sesini duyan çevredekiler durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yüzünde yanıklar oluşan kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

İtfaiye ekipleri de yangını hemen müdahale ederek söndürdü. Yangından 1 kişi yaralanırken iş yerinde bulunan kimyasal maddeler itfaiye ekipleri tarafından iş yerinden çıkartıldı. Patlama anı ve iş yerinde çalışan bir kişinin can havliyle kendisini dışarıya atması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sitede esnaf olduğunu söyleyen bir kişi ‘’Bir anda dumanlar yükseldi, sesler çıktı. Dükkanın yandığını gördük. İçeride asitli, fermuar tarzı ürünler varmış içeride. Bir kişi yüzünden yara almıştı götürdüler. İlk başlarda patlama oldu. Camlar patladı, biz o sese çıktık. İtfaiye gelip olaya müdahale etti’’ diye konuştu. Yaralıya müdahale eden Mehmet Üresin ise, "Parlama oldu, ne olduğunu anlamadık. Arkadaş içeriye koştu. Arkadaşın eline yüzüne su çarptık. Sonra Arkadaş kendine geldi ama iş yerinde patlamalar devam etti. Kimyasal ile ilgili bir şeyler üretiyorlar ama ne üretildiğini bilmiyoruz.’’ dedi.

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