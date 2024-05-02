  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hepsi hakediyor! Bu ülkede süpürülecek o kadar sahtekâr var ki!

CHP'li Lal Denizli’nin ilk ihalesi! Üç günlük festivale 15 milyon harcadı!

Hangisi gerçek Özgür Özel? TSK’nin arkasındayım diyen mi? TSK’ya hakaretten ceza alan Şebnem Korur Fincancı’nın önünde eğilen mi?

Fenerbahçe’de herkes o ismin peşinde! Ne Ferdi Kadıoğlu ne de İrfan Can

Şeytanın bile aklına gelmez! “Hedef Milli Savunma Üniversitesi” Akıllara durgunluk getiren bir itiraf!

Kırmızı ışıkta geçti! 1 kişinin canını aldı, o anlar böyle görüntülendi

Zirvenin konusu Anayasa ve Terörle mücadele

IMF yetkilisinden dikkat çeken Türkiye yorumu! Program başarılı olacak mı?

2 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi

2 Mayıs 2015: Fevzi Mısır'ın vefatı (Hâfız)
Yerel Başakşehir’de iş yerindeki patlama kameraya yansıdı
Yerel

Başakşehir’de iş yerindeki patlama kameraya yansıdı

Yeniakit Publisher
2024-05-02 12:35:00 -

Başakşehir'de bir iş yerinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında bir kişi yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, patlama anı ve bir çalışanın koşarak kaçması olayı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Patlama, Ziya Gökalp Mahallesi DERSAN Sanayi Siyesi D6 Blok'ta bulunan bir iş yerinde saat 10.00 sıralarında patlama oldu. Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı. İçeride bulunan bir çalışan patlamanın ardından kendisini can havliyle dışarıya attı. Patlama sesini duyan çevredekiler durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yüzünde yanıklar oluşan kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

İtfaiye ekipleri de yangını hemen müdahale ederek söndürdü. Yangından 1 kişi yaralanırken iş yerinde bulunan kimyasal maddeler itfaiye ekipleri tarafından iş yerinden çıkartıldı. Patlama anı ve iş yerinde çalışan bir kişinin can havliyle kendisini dışarıya atması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sitede esnaf olduğunu söyleyen bir kişi ‘’Bir anda dumanlar yükseldi, sesler çıktı. Dükkanın yandığını gördük. İçeride asitli, fermuar tarzı ürünler varmış içeride. Bir kişi yüzünden yara almıştı götürdüler. İlk başlarda patlama oldu. Camlar patladı, biz o sese çıktık. İtfaiye gelip olaya müdahale etti’’ diye konuştu. Yaralıya müdahale eden Mehmet Üresin ise, "Parlama oldu, ne olduğunu anlamadık. Arkadaş içeriye koştu. Arkadaşın eline yüzüne su çarptık. Sonra Arkadaş kendine geldi ama iş yerinde patlamalar devam etti. Kimyasal ile ilgili bir şeyler üretiyorlar ama ne üretildiğini bilmiyoruz.’’ dedi.

Volkanik patlamadan doğan güzellik: Melendiz Çayı
Volkanik patlamadan doğan güzellik: Melendiz Çayı

Yaşam

Volkanik patlamadan doğan güzellik: Melendiz Çayı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Depremzedeleri korkutan patlama görüntülendi!
Depremzedeleri korkutan patlama görüntülendi!

Yaşam

Depremzedeleri korkutan patlama görüntülendi!

Altına talep patlaması Asya ülkesinden: 30 tonluk altın hamlesi! Yüzde 3 arttı... Türkiye'den de büyük hamle
Altına talep patlaması Asya ülkesinden: 30 tonluk altın hamlesi! Yüzde 3 arttı... Türkiye'den de büyük hamle

Ekonomi

Altına talep patlaması Asya ülkesinden: 30 tonluk altın hamlesi! Yüzde 3 arttı... Türkiye'den de büyük hamle

Öfke patlamaları bakın vücuda nasıl zarar veriyor!
Öfke patlamaları bakın vücuda nasıl zarar veriyor!

Sağlık

Öfke patlamaları bakın vücuda nasıl zarar veriyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23