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Siyaset Başakşehir'de İETT rezaleti! CHP'li Ekrem İmamoğlu kendisine oy vermeyenleri cezalandırıyor
Siyaset

Başakşehir'de İETT rezaleti! CHP'li Ekrem İmamoğlu kendisine oy vermeyenleri cezalandırıyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin seçimi kazandığı Başakşehir ilçesinin sakinlerini, İETT otobüsleri ile cezalandırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 19:44:00 - 2022-01-27 19:51:01
Başakşehir'de İETT rezaleti! CHP'li Ekrem İmamoğlu kendisine oy vermeyenleri cezalandırıyor

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İETT otobüsleri, Başakşehir ilçesinin içine "kar" bahanesi ile girmiyor.

Beklediği oy oranını Başakşehir'den alamayan Ekrem İmamoğlu'nun İETT otobüsleri, "Başakşehir içine giremeyiz." diyerek, ilçe içindeki tüm yollar açık olmasına rağmen, seferlerini Metro Kent durağında sonlandırırken, ara semtlere girmiyor.

Kar yağışını bahane ediyorlar!

İstanbulluları karla mücadelede bir başına bırakıp İngiliz büyükelçi ile balıkçı sefası süren Ekrem İmamoğlu'na tepki yağarken, Başakşehir ilçesi sakinleri, uğradıkları İETT zulmünü yeniakit.com.tr'ye anlattı. "Kar" yağışını bahane eden İETT şoförlerinin ilçe içine girmediğini belirten vatandaşlar, otobüs yetkililerinin, "Metro Kent durağına yürüyün. İlçeye kar yağışından dolayı giremiyoruz." dediklerini söyledi.

Başakşehir'de ikamet eden vatandaşlar, ilçede tüm yolların açık olduğunu, bunun bir bahane olarak kullanıldığını, İETT'nin bu uygulama ile kadınlara, yaşlılara ve çocuklara da zulmettiğini vurguladı.

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