Başakşehir’de futbolcular şampiyonluk şarkılarıyla stattan ayrıldı Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup eden Başakşehir’de futbolcular ve yöneticiler stattan şampiyonluk şarkılarıyla ayrıldı.

Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup eden Başakşehir’de futbolcular ve yöneticiler stattan şampiyonluk şarkılarıyla ayrıldı.

Süper Lig’de Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup eden Başakşehir’de futbolcular ve yöneticiler stattan şampiyonluk şarkılarıyla ayrıldı. Soyunma odasında kutlamalara başlayan futbolcular ve yöneticiler daha sonra karma alandan tezahüratlar eşliğinde stadı terk ettiler. ‘Şampiyon olalım, İstanbul’u yakalım’ tezahüratları eşliğinde çıkış yapan futbolcular neşeli bir şekilde stattan ayrıldı.

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