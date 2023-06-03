Başakşehir'de bisiklet tutukunları pedalları sağlığa çevirdi

Başakşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında yaptığı bisiklet yollarıyla doğayı koruyor, sağlıklı yaşamın kapılarını açıyor. Dünya Bisiklet günü kapsamında Kayaşehir Kültür Yaşam Parkı’nda toplanan Başakşehirliler, Başakşehir Millet Bahçesi’ne kadar pedalları sağlığa çevirdi.

Pedallar sağlıklı yaşam için çevrildi

Her geçen gün yeni bisiklet yollarını Başakşehirlilerin kullanımına kazandıran Başakşehir Belediyesi, sportif faaliyetlerin de önünü açıyor. Dünya Bisiklet Günü’nde “İki Teker Sana Yeter” sloganıyla düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler yaşandı. Bisiklet sürme etkinliğine çok sayıda Başakşehirli katıldı. Başakşehirliler, böyle anlamlı bir günde düzenlendiği etkinlik için Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na teşekkür etti.



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