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Başakşehir'de adımını içeri attı, sonrası korkunç!

İstanbul Başakşehir'de deterjan ve sabun üretimi yapan imalathanede, iş yeri sahibi içeri girdikten 10 saniye sonra şiddetli bir patlama meydana geldi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 15:52
Başakşehir'de adımını içeri attı, sonrası korkunç!

Olay 2 Eylül Pazar günü deterjan ve sabun üretimi yapan bir imalathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre imalathane önüne aracıyla gelen imalathane sahibi Kenan S. aracından inerek imalathaneden içeri girdi. Yaklaşık 10 saniye sonra, içerisinde kimyasal maddelerinde bulunduğu imalathanede henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle büyük bir patlama meydana geldi.  Şiddetli patlamanın ardından binadan geriye sadece kolanları kalırken, Kenan S. ağır yaralandı. Patlamanın ardından da binada yangın çıktı. Çevredeki çok sayıda binanın da patlamanın şiddetinden dolayı  camları kırıldı. Patlama sesini duyan ve büyük korku yaşayan mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri patlamanın şiddetiyle ağır yaralanan ve çıkan yangın sonrası vücudunda yanıklar oluşan Kenan S.'yi ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. 

PATLAMA ANI KAMERADA 

Patlama anı saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde imalathanenin önünde bulunan aracın içinden iş yeri sahibi Kenan S.'nin indiği görülüyor. Bir süre binanın önünde bekleyen imalathane sahibi daha sonra içeri giriyor. Kenan S. içeri girdikten yaklaşık 10 saniye sonra ise binada büyük bir patlama meydana geliyor ve her yanı alevler sarıyor. 

PATLAMA SESİ 4 KM UZAKLIKTAN BİLE DUYULDU
Sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen patlama çoğu vatandaşı uykusundan uyandırdı. Yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan evinden patlama sesini duyup uyandığını söyleyen Aykut Taş ," Sabah 08.00 gibi geldim. Buranın patlamış olduğunu gördüm. Bildiğimize göre burada deterjan üretiliyordu ama net olarak bir bilgimiz yok. Uyku sersemi uykudan uyandığımda o ses neydi diye. Cama çıktığımda evimin etrafında bir şey yoktu. Büyük panik yaşadık. Oturduğumuz konutlardaki bütün ışıklar teker teker yandı. Bütün insanlar kalktı. Çok şiddetli bir patlama yaşandı" dedi.

"DEPREM OLDU SANDIM"

Patlamanın yaşandığı imalathaneye 500 metre mesafede oturan Mustafa Peker ise, "Uykumdan uyandım ben, o kadar şiddetli bir patlamaydı. Deprem mi oluyor dedim. Sonra bağrışmalar oldu millet oraya doğru koştu. Duyduk ki birisi orada yanmış çıkartmışlar" diye konuştu. Büyük panik yaşadıklarını söyleyen Peker ,"Ev sallandı deprem gibiydi uykudan uyandım" diye konuştu.

Kenan S.'nin durumunun ağır olduğu ve 12 gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Öte yandan deterjan ve sabun üretimi yapan imalathanenin ruhsatsız ve kaçak üretim yaptığı iddia edildi.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 15:52
  1. Başakşehir
  2. patlama
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