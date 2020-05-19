Başakşehir’de açılış perşembe günü
Coronavirüs salgını ile mücadelede dünyaya örnek olan Türkiye, birbiri ardına açılan sağlık tesislerini Başakşehir Şehir Hastanesi ile taçlandırdı.
İlk etabı 20 Nisan’da hizmete giren Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi’nin ikinci etabı perşembe günü hizmete açılacak. Başakşehir Şehir Hastanesi yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip. Şehir hastanesinde 469 yatak kapasiteli Genel Hastane, 327 yatak kapasiteli Kalp ve Damar Hastalıkları, 311 yatak kapasiteli Ortopedi ve Nöroloji, 521 yatak kapasiteli Çocuk, 359 yatak kapasiteli Kadın Doğum, 367 yatak kapasiteli Onkoloji, 128 yatak kapasiteli Psikiyatri ve 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunuyor.