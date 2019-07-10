Başakşehir yönetiminden İsmet Yıldırım'a ziyaret

Başakşehir yönetiminden İsmet Yıldırım'a ziyaret10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:58
İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve yönetim kurulu üyeleri, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, ziyaretle ilgili olarak, "Geçmiş dönemde kulübümüzde tesislerden sorumlu asbaşkan olarak görev yapan Yıldırım'a vermiş olduğu emekler için teşekkür edilirken, yeni görevinde başarı dileklerinde bulunuldu." denildi.
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