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Spor Başakşehir yeni transferleri ile galibiyet aldı
Spor

Başakşehir yeni transferleri ile galibiyet aldı

Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir, Gaziantep FK'yı yeni transferlerin attığı gollerle 2-0 yenmeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 18:32:00 -
Başakşehir yeni transferleri ile galibiyet aldı

Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.

Medipol Başakşehir ile Gaziantep FK, Başakşhir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı Medipol Başakşehir 2-0 kazandı.

Yeni transferler attı

Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri yeni transferleri Pizzi ve Serdar Gürler kaydetti.

Medipol Başakşehir bu sonuçla puanını 40'a çıkardı. Gaziantep FK ise 35 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir gelecek hafta Rizespor'la karşılaşacak. Gaziantep FK ise Adana Demirspor'u konuk edecek.

Medipol Başakşehir: 2 - Gaziantep FK: 0

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Candaş Elbil

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Epureanu, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Berkay Özcan (Dk. 88 Emre Çolak), Chadli (Dk. 63 Salih Uçan), Trezeguet (Dk. 77 Gulbrandsen), Pizzi (Dk. 77 Ömer Ali Şahiner), Serdar Gürler (Dk. 88 Deniz Türüç), Okaka

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Toşca (Dk. 65 Merkel), Oğuz Ceylan, Furkan Soyalp (Dk. 82 Borven), Vetrih (Dk. 82 Stankovski), Recep Niyaz (Dk. 65 Sagal), Mendyl, Maxim, Muhammed Demir (Dk. 90+1 Berke Gürbüz)

Goller: Dk. 34 Pizzi, Dk. 87 Serdar Gürler (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 40 Caiçara (Medipol Başakşehir), Dk. 61 Mendyl (Gaziantep FK)

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