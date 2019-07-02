Başakşehir, yeni santrforunu resmen açıkladı Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Muhammet Demir'i kadrosuna kattığını duyurdu

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki santrfor ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Muhammet için düzenlenen imza törenine üst yönetici (CEO) Mustafa Eröğüt'ün de yer aldığı kaydedildi. Açıklamada, "Muhammet Demir'e 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi. Bursaspor, Gaziantepspor, Trabzonspor ve Sivasspor'da top koşturan Muhammet Demir, 168 lig maçında 40 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli futbolcu, geride kalan sezon 22 müsabakada 4 gol attı.

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