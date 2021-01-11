Başakşehir, Visca için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, "Onun da bizi istediğini biliyoruz" dediği İrfan Can Kahveci ile Edin Visca'nın maliyetleri tam anlamıyla ateş pahası görünüyor.

Gençlerbirliği maçı öncesi görüşme yapılan turuncu lacivertli yöneticiler, İrfan Can'a Premier Lig'den iki takımın talip olduğunu ve onlardan 13-14 milyon euro istendiğini bildirdi.

Fenerbahçe, 7 milyon euro artı Ferdi'yi teklif etti"

Başakşehirliler Edin Visca için de, "Geçen yıl Fenerbahçe, 7 milyon euro artı Ferdi Kadıoğlu'nu teklif etti, reddettik. Visca'nın bonservisi 10 milyon euro" bilgisini paylaştı ve sarı-kırmızılılara talebini iletti.

30 yaşındaki Edin Visca, Başakşehir kariyerinde 367 maça çıkarken, 106 gol atıp 105 asist yaptı.

Kaynak: Hürriyet