Başakşehir-Trabzonspor Maçı Başlamadan Tartışma! VAR Ataması Dikkat Çekti
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında bu akşam oynanacak RAMS Başakşehir-Trabzonspor karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi olarak Cihan Aydın’ın görevlendirildiği açıklandı. Kritik mücadele öncesi yapılan bu atama, futbol kamuoyunda merak uyandırırken gözler maçın yönetimine çevrildi.
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor, bugün saat 20.00’de Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Murat Temel yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ayberk Demirbaş olacak.
Müsabakada VAR’da Cihan Aydın, AVAR’da da Serkan Çimen görev yapacak.