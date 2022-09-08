Başakşehir süper başladı
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda İskoçya temsilcisi Hearts’ı 3-0 mağlup ederek gruplara iyi başladı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda İskoçya temsilcisi Hearts’ı 4-0 mağlup ederek gruplara iyi başladı.
Grubun diğer maçında Fiorentina, Rigas ile 1-1 berabere kaldı.
26. dakikada Hearts savunmasının uzaklaştıramadığı top Hasan Ali Kaldırım’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza alanı sol çaprazından kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir’in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
67. dakikada Deniz’in ortasında Ndayishimiye topu ağlara gönderdi: 0-2.
75. dakikada sahneye çıkan Okaka farkı üçe çıkardı: 0-3.
82. dakikada Berkay Özcan’ın vurduğu sert şut savunmaya çarparak ağlara gitti: 0-4.
Müsabakayı temsilcimiz 4-0 kazandı.
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