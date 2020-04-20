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Aktüel

Başakşehir Şehir Hastanesinin yoğun bakım üniteleri görüntülendi

Avrupa’nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip Başakşehir Şehir Hastanesinin ilk etabının açılışı bugün gerçekleşti.

2020-04-20 15:54:26 -
Başakşehir Şehir Hastanesinin yoğun bakım üniteleri görüntülendi

Avrupa’nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip Başakşehir Şehir Hastanesinin ilk etabının açılışı bugün gerçekleşti. 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip hastanenin korona virüs tedavisinde kullanılacak yoğun bakım üniteleri görüntülendi.


Korona virüsle mücadelenin yoğun bir şekilde sürdüğü bugünlerde Sağlık Bakanlığı tarafından kamu-özel işbirliği modeli ile yapılan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesinin ilk etabının açılışı bugün gerçekleşti. Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip hastanenin korona virüs tedavisinde kullanılacak yoğun bakım üniteleri görüntülendi. 2 bin 40 sismik izolatörle dünyanın en büyük sismik izolatörlü binalarından olan hastanede, deprem izolatörleri sayesinde deprem sırasında ve sonrasında bile operasyonel faaliyetlerde hiçbir aksama olmayacak. Hastanenin 20 Mayıs’ta tam kapasite ile hizmete girmesi planlanıyor.

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