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Spor Başakşehir Şampiyonlar Ligi maçından neden çekildi?
Spor

Başakşehir Şampiyonlar Ligi maçından neden çekildi?

Son dakika haberleri: İstanbul Başakşehir Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında oynadığı Paris Saint-Germain karşılaşmasında haklı tepkiden dolayı sahaya çıkmama kararı aldı. Peki Başakşehir Şampiyonlar Ligi maçından neden çekildi? Pierre Webo kimdir? Hakem Sebastian Coltescu ne yaptı? PSG - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-09 08:10:00 - 2020-12-09 08:12:57
Başakşehir Şampiyonlar Ligi maçından neden çekildi?

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçın 17. dakikasında Webo'nun bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem tarafından ırkçı söyleme maruz kaldı. Buun sonunda Medipol Başakşehir sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.

PSG - Başakşehir maçında ırkçılık skandalına imza atan hakem Sebastian Coltescu ülkesini de ayağa kaldırdı. Rumen Gazeteci Emanuel Roşu, Paris Saint Germain - Başakşehir maçının hakemiyle ilgili şoke eden iddialarda bulundu.

PSG - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG - Başakşehir maçında 4. hakemin Okan Buruk'un yardımcısı Pierre Webo'ya yönelik ırkçılık yaptığı gerekçesiyle temsilcimiz soyunma odasına girdi. Webo olaylar sonrası yaptığı paylaşımda, "Ben beyaz değilim, siyah değilim. Ben sadece insanım" ifadelerini kullandı. Uzun süre devam edilemeyen mücadele ertelendi.

Yaşanan olayların ardından Başakşehir Kulübü, Paris Saint-Germain karşılaşmasında sahaya çıkmama kararı aldı. Öte yandan yapılan toplantılar neticesinde karşılaşmanın yarın(Çarşamba) kaldığı yerden devam edeceği bildirildi. Başakşehir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; ''Paris Saint Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu’nun yardımcı antrenörümüz Pierre Webo’ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcularımız sahaya çıkmama kararı almıştır.'' ifadelerini kullandı. PSG-Başakşehir maçı, yarın kaldığı yerden başlayacak. PSG-Başakşehir maçının hakem kadrosu tamamen değişecek.

Özrü kabahatinden büyük!

Webo'ya ırkçılık yapan Rumen hakem Sebastian Colţescu, "Irkçılık yapmadım, Rumence Negru (siyah adam) dedim" dedi.

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