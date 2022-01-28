Başakşehir Salih Uçan'ı açıkladı
Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ta bekleneni karşılayamayan Salih Uçan'ı sezon sonuna dek kiraladı.
Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüz, Beşiktaş forması giyen başarılı futbolcu Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Salih Uçan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."