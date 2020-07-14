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Spor

Başakşehir puanı kaç? | Başakşehir kaçıncı sırada?

Başakşehir’in kaç puanı var? | Süper Lig’de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Birçok kişi “Başakşehir’in kaç puanı var?” , “Başakşehir lider mi?” , “Başakşehir’in şampiyon olması için kaç puana ihtiyacı var?” , “Başakşehir kalan maçlar” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 11:11:00 -
Başakşehir puanı kaç? | Başakşehir kaçıncı sırada?

Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu. Şampiyonluk yolunda yara alan Başakşehir'in ligde 66 puanı bulunuyor.

Lider Başakşehir 33. hafta maçında Kayserispor ile karşılaşacak. Sezonun son maçında ise Başakşehir, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.

Başakşehir puanı kaç? | Başakşehir kaçıncı sırada?

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