Başakşehir Pizzi için harekete geçti
Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Başakşehir, Benfica formasını giyen Pizzi'yi transfer etmek için harekete geçti.
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
Başakşehir, Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'nın formasını giyen Pizzi ile temasa geçti. İstanbul ekibi, 32 yaşındaki futbolcuyu bitirmek için tüm imkanları seferber etti. Transferin gerçekleşme ihtimali düşük olsa da Başakşehir, şartları sonuna kadar zorlamak istiyor.
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