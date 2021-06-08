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Spor Başakşehir, Mehmet Topal ile yollarını resmen ayırdı
Spor

Başakşehir, Mehmet Topal ile yollarını resmen ayırdı

Medipol Başakşehir, sözleşmesi sona eren Mehmet Topal ile yollarını ayırma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 18:13:00 -
Başakşehir, Mehmet Topal ile yollarını resmen ayırdı

Turuncu-Lacivertliler, 2 yıldır takımda olan ve sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki orta saha oyuncusuna teşekkür etti.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'de lig şampiyonluğu yaşayarak, Türkiye'de üç farklı takımla şampiyonluk kupasını kaldıran ilk futbolcu olan Mehmet Topal, Devler Ligi'nde de bir rekorun altına imzasını atarak, 2000, 2010 ve 2020'li yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan ilk Türk futbolcu olmuştu.

Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında 2019 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve hem sahadaki mücadelesi hem de saha dışındaki liderliğiyle kulübümüze önemli katkılarda bulunan Mehmet Topal'ın sözleşmesi sona ermiştir.Türkiye'de üç farklı takımla şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu olarak adını altın harflerle tarihe yazan; 2000, 2010 ve 2020'li yıllarda da Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan ilk ve tek Türk oyuncu olan Mehmet Topal, kulüp tarihindeki ilk şampiyonluğunda önemli pay sahibi olduğu Başakşehir ailesi için her zaman özel kalacaktır. Türk futbolunun örümcek adamına kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

Mehmet Topal'dan teşekkür açıklaması

Öte yandan tecrübeli oyuncu da kulübe bir mesaj yayımlayarak teşekkür etti. Topal, mesajında, "Temmuz 2019'da dahil olduğum İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'ndeki ilk sezonumda şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir ilke imza atmanın gururunu yaşadım. Süper Lig'in en genç şampiyon kulübünde iki yıl boyunca yaşadığım üst düzey profesyonellik, aile ortamı ve sonsuz güvenleri nedeniyle başta başkanımız Göksel Gümüşdağ olmak üzere tüm yöneticilerimize, şampiyonluk yaşadığım hocam Okan Buruk'a, tüm idari kadroya, kulüp personeli ve çalışanları ile 1453 Başakşehirliler taraftar grubumuza tüm kalbimle teşekkür ederim. Her şeyin hayırlısı olması dileğimle" ifadelerini kullandı.

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