Başakşehir Malatya'nın golcüsünü istiyor

Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken Khalid Boutaib'e talip oldu.

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir'de transfer çalışmaları başladı. Forvet hattında Emmanuel Adebayor'un ayrılığı gündemde yer alırken Başakşehir'in Yeni Malatyaspor forması giyen Khalid Boutaib ile ilgilendiği öğrenildi.

Malatyaspor teklife yanıt vermedi

Süper Lig'in ilk yarısında Malatyaspor formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken Boutaib, Başakşehir'in radarına girdi. İkinci yarıda takıma takviye yapmak isteyen Başakşehir, Malatyaspor'dan Khalid Boutaib'e talip oldu. Malatyaspor'un bu transfer teklifine henüz net bir yanıt vermediği öğrenildi.

Malatyaspor ile 2020 yılına kadar sözleşmsi bulunan Khalid Boutaib, bu sezon ligde oynadığı 14 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

(Futbol Arena)