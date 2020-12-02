Başakşehir maçı saat kaçta | Şifresiz Başakşehir maçı izle
Başakşehir maçı izle |Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında Alman ekibi Leipzig ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Başakşehir maçı saat kaçta? | Başamşehir maçı hangi kanalda? | Başakşehir maçı canlı izle
Şifresiz maç izle | UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında Medipol Başakşehir ile Leipzig karşılaşacak. Peki, Başakşahir maçı ne zaman?
Başakşehir maçı saat kaçta | Şifresiz Başakşehir maçı izle
Başakşehir 2 Aralık Çarşamba akşamı Leipzig ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.55'te başlayacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Carlos del Cerro Grande yönetecek. Karşılaşma beIN Sports’tan naklen yayınlanacak.
Şifresiz Şampiyonlar Ligi maçı izle
Ülkemizde Şampiyonlar Ligi maçları beIN Sports’tan naklen yayınlanıyor. Azerbaycan’da yayın CBC Sports kanalı da pek çok maçı şifresiz yayınlıyor. CBC Sport bu akşam oynanacak Başakşehir-Leipzig maçını naklen yayınlayacak.
CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.
CBC Sport uydu ve frekans bilgileri
Uydu: AzerSpace 46°
Frekans: 11135 H 27500