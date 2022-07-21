Başakşehir maçı saat kaçta hangi kalanda? Başakşehir-Maccabi Netanya CANLI İZLE
Başakşehir maçını hangi kanal veriyor? Avrupa Konferans Ligi 2.ön eleme turunda Medipol Başakşehir, İsrail ekibi Maccabi Netanya ile karşılaşacak. Peki, Başakşehir-Netanya maçı ne zaman? Başakşehir Netanya maçı İZLE
Avrupa Konferans Ligi 2.ön eleme turu heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler ise Başakşehir Maccabi Netanya maçının ne zaman oynanacağını araştırıyor.
Başakşehir maçı saat kaçta hangi kalanda? Başakşehir-Maccabi Netanya CANLI İZLE
Başakyehir-Netanya maçı 21 Temmuz Perşembe akşamı oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 20.45'te başlayacak mücadelede Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan Irakli Kvirikashvili düdük çalacak. Karşılaşma, TRTSpor'dan canlı yayımlanacak.
Bu mücadelenin rövanşı 28 Temmuz Perşembe günü İsrail'de oynanacak. Medipol Başakşehir bu turu geçmesi halinde, 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.