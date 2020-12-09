Şampiyonlar Lig gruplarından son hafta maçında Başakşehir deplasmanda PSG’ye konuk oldu. Karşılaşmanın 17. dakikasında Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu, Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı saldırıda bulundu. Bu çirkin olayın ardından Başakşehir maçtan çekildi. Peki, Başakşehir maçı ne zaman oynanacak? | PSG Başakşehir maçı yeniden oynanacak mı?

Başakşehir maçı ne zaman oynanacak?

UEFA maçın hakemlerinin hepsini geri çekti. UEFA müsabakaya yeni hakemler atadı. 9 Aralık Çarşamba akşamı TSİ 20.55’te oynanacak mücadelede Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak.

Makkelie'nin yardımcılıklarını Hollanda'dan Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Polonya'dan Bartosz Frankowski olacak.

Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak İtalya'dan Marco Di Bello görev alacak. Di Bello'nun yardımcılığını (AVAR) ise Maurizio Mariani üstlenecek.