  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Başakşehir maçı ne zaman oynanacak?
Spor

Başakşehir maçı ne zaman oynanacak?

PSG Başakşehir maçı ne zaman? | Şampiyonlar Ligi H Grubu son hafta maçında Başakşehir deplasmanda PSG’ye konuk oldu. Maçın 17. dakikasında Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu, Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı saldırıda bulundu. Yaşanan çirkin olayın ardından Başakşehir sahadan çekildi. Peki, PSG Başakşehir yeniden oynanacak mı? | PSG Başakşehir maçı ne zaman? | PSG Başakşehir maçı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2020-12-09 10:02:00 -
Başakşehir maçı ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Lig gruplarından son hafta maçında Başakşehir deplasmanda PSG’ye konuk oldu. Karşılaşmanın 17. dakikasında Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu, Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı saldırıda bulundu. Bu çirkin olayın ardından Başakşehir maçtan çekildi. Peki, Başakşehir maçı ne zaman oynanacak? | PSG Başakşehir maçı yeniden oynanacak mı?

Başakşehir maçı ne zaman oynanacak?

UEFA maçın hakemlerinin hepsini geri çekti. UEFA müsabakaya yeni hakemler atadı. 9 Aralık Çarşamba akşamı TSİ 20.55’te oynanacak mücadelede Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak.

Makkelie'nin yardımcılıklarını Hollanda'dan Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Polonya'dan Bartosz Frankowski olacak.

Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak İtalya'dan Marco Di Bello görev alacak. Di Bello'nun yardımcılığını (AVAR) ise Maurizio Mariani üstlenecek.

Şampiyonlar Ligi H Grubu Başakşehir puanı kaç
Şampiyonlar Ligi H Grubu Başakşehir puanı kaç

Spor

Şampiyonlar Ligi H Grubu Başakşehir puanı kaç

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azrail, Emre Kongar'ı yoklamış: Azrail'le göz göze!
Medya

Azrail, Emre Kongar'ı yoklamış: Azrail'le göz göze!

Koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu olan Emre Kongar alaycı bir üslup ile Azrail'le göz göze geldi..
Anthony Fauci: ABD'yi zor günler bekliyor
Korona Virüs

Anthony Fauci: ABD'yi zor günler bekliyor

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Ocak ayının ortalarında ABD'de koronavirüs vaka sayılarının z..
ABD'den Türkiye’ye yaptırım kararı!
Dünya

ABD'den Türkiye’ye yaptırım kararı!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, içerisinde Türkiye'ye yaptırım içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarı..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay