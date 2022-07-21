Başakşehir-Maccabi Netanya maç sonucu:
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2.ön eleme turu ilk maçında Başakşehir sahasında Maccabi Netanya ile karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti? Başakşehir maçı kaç kaç bitti?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2.ön eleme turu ilk maçında Başakşehir sahasında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
Başakşehir-Maccabi Netanya maç sonucu:
Başakşehir-Netanya maçı saat 20.45'te başladı. Mücadele ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor.
Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Biglia, Berkay, Serdar Gürler, Deniz Türüç, Okaka
Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini, Galabov, Shlomo, Hartherz, Avraham, Takang, Karzev, Twumasi, Rotman, Itzhak