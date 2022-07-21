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Spor Başakşehir-Maccabi Netanya maç sonucu:
Spor

Başakşehir-Maccabi Netanya maç sonucu:

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2.ön eleme turu ilk maçında Başakşehir sahasında Maccabi Netanya ile karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti? Başakşehir maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-07-21 21:50:00 -
Başakşehir-Maccabi Netanya maç sonucu:

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2.ön eleme turu ilk maçında Başakşehir sahasında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Başakşehir-Maccabi Netanya maç sonucu:

Başakşehir-Netanya maçı saat 20.45'te başladı. Mücadele ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor.

Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Biglia, Berkay, Serdar Gürler, Deniz Türüç, Okaka

Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini, Galabov, Shlomo, Hartherz, Avraham, Takang, Karzev, Twumasi, Rotman, Itzhak

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