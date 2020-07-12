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Spor

Başakşehir, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-07-12 14:10:51 -
Başakşehir, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Lider Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayıp 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Akşam saatlerinde Konya'ya gidecek Medipol Başakşehir, yarın saat 21.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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