Başakşehir-Kayaşehir metro hattını 5 milyon yolcu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatmak için bakanlık olarak önemli çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Raylı sistem ağı 348 kilometre

İstanbul’da yapımını tamamlayarak hizmete sundukları metro hatlarının uzunluğunun 147.7 kilometre olduğunu belirten Uraloğlu, “İstanbul’un toplam raylı sistem ağı şu anda 348 kilometreye ulaşmış durumda. Bu hatların neredeyse yarısının yapımı bakanlığımız tarafından gerçekleştirildi” ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yılın ilk çeyreğinde Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar-Kirazlı hattını, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunun Gayrettepe-Kağıthane kesimini, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı hattını ve Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi’ni hizmete açtıklarını anımsattı. Bakanlık olarak bugüne kadar İstanbul’da Marmaray, Levent-Hisarüstü, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi metrolarını, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yay Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi’ni, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar-Kirazlı, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hatlarını hizmete aldıklarına işaret eden Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy ile Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metro hatlarında yapım çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.



Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’deyayımlanan karar doğrultusunda, Bosna Bulvarı-Bahçelievler-Kazım Karabekir Raylı Sistem Hattı’nın yapımının da bakanlık tarafından üstlenildiğini aktardı.

İstanbul’da hayata geçirdikleri en önemli metro projelerinden birinin de Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattı olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

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Yapacak çok işimiz var

“Bakanlığımızca bu hattı devraldığımızda fiziki ilerleme yüzde 5 seviyesindeydi. Devirden 24 ay sonra hattı test sürüşlerine hazır hale getirdik. Hattımız sayesinde kent merkezi ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında hızlı, ekonomik ve güvenli ulaşım sağlanırken aynı zamanda diğer toplu taşıma modlarıyla entegrasyon sağlandı. Cumhurbaşkanımız tarafından 8 Nisan 2023’te açılan Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattında bugüne kadar 5 milyon 200 bin yolcu taşındı. Yaptığımız projelerle vatandaşlarımıza trafik keşmekeşliğinde işlerine giderken ve yolculuk yaparken güvenli ve konforlu seyahat imkanı sağlıyoruz. İstanbul’da çok önemli projelere imza attık. Ancak yeterli mi? Asla... İstanbul’un ulaşımı için yapacak çok işimiz var.”

Hatay Havalimanı’ndan 9 günde 16 uçuş yapıldı

Uraloğlu, Hatay Havalimanı’nda depremin ardından boş inişe, dolu kalkışa müsaade edildiğini, zemin güçlendirmeleri ve pist onarımları sonrasında dolu iniş ve dolu kalkış için gerekli kriterleri sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Yaptığımız zemin iyileştirmeleri sonucunda dolu iniş ve dolu kalkış için uçuşları başlattık. 29 Mart’tan bu yana havalimanımızdan gerçekleşen 16 seferle 2 bin 237 giden, 2 bin 112 gelen yolcu olmak üzere 4 bin 349 yolcumuz seyahat etti. Uçuşa başlattığımız günden itibaren günlük 3 sefer olmak üzere 30 tarifeli sefer planlaması yapılmasına rağmen bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle hava yolu şirketleri tarafından iptal edildi.”