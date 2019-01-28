Başakşehir, Kasımpaşa engelini rahat geçti Medipol Başakşehir, zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Kasımpaşa'yı 2-0 yendi. Başakşehir, 6 puan farkla liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti ve 2. sıradaki Galatasaray'ın 6 puan önünde haftayı lider tamamladı. 19. maçında 12. galibiyetini alan dakikada Edin Visca ve 84. dakikada Eljero Elia'dan geldi.

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