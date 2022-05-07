Başakşehir-Galatasaray maçının önüne geçen an!
Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Galatasaray Başkanı Burak Elmas, düdüğüne kavuşan Fırat Aydınus'a çiçek verdiler. O anlar kameralara böyle yansıdı.
Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Galatasaray Başkanı Burak Elmas, düdüğüne kavuşan Fırat Aydınus'a çiçek verdiler. O anlar kameralara böyle yansıdı.
Süper Lig'de 36. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.
Merkez Hakem Kurulu'nun Ferhat Gündoğdu döneminde liste dışı bıraktığı Fırat Aydınus yeni başkan Sabri Çelik ile birlikte geri döndü.
85 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ
Aydınus, 85 gün sonra Başakşehir - Galatasaray maçıyla sahalara dönüş yaptı.
BAŞKANLARDAN AYDINUS'A ÇİÇEK
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Galatasaray Başkanı Burak Elmas, karşılaşma öncesinde düdüğüne kavuşan Fırat Aydınus'a çiçek verdi ve başarılar diledi.