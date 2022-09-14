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Spor Başakşehir, Fiorentina maçına hazır
Spor

Başakşehir, Fiorentina maçına hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında yarın İtalya ekibi Fiorentina'yı ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 20:26:00 -
Başakşehir, Fiorentina maçına hazır

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmasıyla sürdü.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

İdmanda dinlendirilen kaptan Mahmut Tekdemir yer almadı. Hastalığını atlatan Mesut Özil ise antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Medipol Başakşehir ile Fiorentina arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 22.00'de başlayacak.

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