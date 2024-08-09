  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

5 litresi 1500 liraya yaklaşmıştı! Türkiye'nin stoklarında bulunan zeytinyağı miktarı herkesi şok etti

İsrail, Türkiye'ye sonunda bunu da yaptırttı! Yazıklar olsun size

HAMAS'ın yeni lideriyle ilgili şok gerçekler! İşte "en tehlikeli adam"ın bilinmeyenleri

Pedofili yuvası Roblox'tan şaka gibi savunma!

ABD'den skandal "Türkiye" hamlesi! O faaliyetlerine apar topar hız verdi

Hindistan "Türk SİHA'larını vuracağız" diyordu! Kendileri yapamadı, füze verip o ülkeye yaptıracaklar

Saray kapatıp doyasıya eğlendiler! CHP işrette

‘Hodri meydan yalandı desin hadi dava açsın’ İmamoğlu ekmek fırınının üstü bakın neymiş!

Japon savaş gemileri Türk sularına girmek üzere! Haber her an gelebilir

Çalışmanın anahtar kelimesi şeffaflıkmış! Hodri meydan cevap verin sorularıma
Aktüel Başakşehir Fahrettin Paşa Camii'nde Filistin’i anma programı
Aktüel

Başakşehir Fahrettin Paşa Camii'nde Filistin’i anma programı

Yeniakit Publisher
2024-08-09 15:32:00 -
Başakşehir Fahrettin Paşa Camii'nde Filistin’i anma programı

7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail zulmünü protesto etmek, Filistin’e destek olmak amacıyla Başakşehir Medine Müdafii Fahrettin Paşa Camii'nde "Filistin ve Şehitleri Anma Programı" düzenlendi.

Müdafii Fahrettin Paşa Camii İmam Hatibi Enes Abdurrahman Hibe'nin konuşmaları ve sunumlarıyla başlayan program, ilçe Vaizi Mehmet Emin Göktepe'nin sohbeti ve duasıyla devam etti.

Filistin’in özgürlüğü için siyah, kırmızı, beyaz ve yeşil renkli balonlar uçurulan programda gökyüzü Filistin renklerine boyandı.

Filistin sembollerinden oluşturulan masa ile karşılanan misafirlere karpuz, zeytin ve limon ikram edilirken program, öğrencilerin sergiledikleri ilahiler, orotoryo, şiirler ve yüz boyama etkinlikleri ile devam etti.

Öğrenciler, Filistinli kardeşleri için "Bir Not Bir Mektup" köşesine kendi oyuncaklarını ve mektuplarını bırakırken, duygusal anlar yaşadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son olarak “Kardeşlerimizin yanındayız. Filistin özgürdür, özgür kalacak.” sloganları eşliğinde tutulan Filistin nöbeti ile program sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23