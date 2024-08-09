Başakşehir Fahrettin Paşa Camii'nde Filistin’i anma programı

Müdafii Fahrettin Paşa Camii İmam Hatibi Enes Abdurrahman Hibe'nin konuşmaları ve sunumlarıyla başlayan program, ilçe Vaizi Mehmet Emin Göktepe'nin sohbeti ve duasıyla devam etti.

Filistin’in özgürlüğü için siyah, kırmızı, beyaz ve yeşil renkli balonlar uçurulan programda gökyüzü Filistin renklerine boyandı.

Filistin sembollerinden oluşturulan masa ile karşılanan misafirlere karpuz, zeytin ve limon ikram edilirken program, öğrencilerin sergiledikleri ilahiler, orotoryo, şiirler ve yüz boyama etkinlikleri ile devam etti.

Öğrenciler, Filistinli kardeşleri için "Bir Not Bir Mektup" köşesine kendi oyuncaklarını ve mektuplarını bırakırken, duygusal anlar yaşadı.

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Son olarak “Kardeşlerimizin yanındayız. Filistin özgürdür, özgür kalacak.” sloganları eşliğinde tutulan Filistin nöbeti ile program sona erdi.