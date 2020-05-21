Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin son teknolojiyle donatılan odaları görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin son teknoloji sağlık ekipmanlarıyla donatılan odaları görüntülendi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin video konferansla katılımıyla bugün hizmete açıldı. 789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu ve 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip olan modern hastane, 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı olarak inşa edildi. 10 bloktan oluşan hastanenin 3 heliportu da bulunuyor.

Odalar son teknoloji ekipmanlarla donatıldı

456’sı yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip hastane, özellikle yoğun bakım ihtiyacının olduğu bir dönemde önemli bir işlev üstlenmiş olacak. Remi açılış töreninin ardından başta yoğun bakım olmak üzere son teknoloji sağlık ürünleriyle donatılan hastanenin içerisi görüntülendi. Çoğunluğu tek yataklı olan özel odalarda hasta yatağının yanı sıra, yerli solunum cihazlarının yanı sıra birçok sağlık ekipmanının yer aldığı görüldü.

Günlük 35 bin hastaya hizmet

30 bin metrekare kapalı alan içinde Erişkin, Çocuk, Travma ve Kadın Doğum olmak üzere 4 ayrı acil servis bulunuyor. Günlük asgari 7 bin hastaya hizmet verecek düzeyde tanı ve tedavi üniteleri olan acil servislerde, negatif basınçlı odaların da bulunduğu ve gerektiğinde acil yoğun bakım şartlarının sağlanabileceği 226 gözlem alanı yer alıyor. 725 poliklinik odası, 3’ü hibrit toplam 90 ameliyathanesi ile hastane günlük 35 bin ayaktan hasta alabilecek ve 500 özellikli ameliyat yapılabilecek kapasitede.

İlk kez kullanılan teknolojiler yer alıyor

Çocuk ve erişkinler için toplam 107 branşta hizmet verecek olan hastanede en gelişmiş tıbbi cihazlar ve donanım ile ileri düzeyde tanı ve tedavi imkanları sunuluyor. Ameliyat sırasında hastaya anestezi halindeyken ışın tedavisi uygulanabilen Xoft Intraoperatif Radyoterapi (IORT) sistemi de ilk defa bu hastanede kullanılacak.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin ilk etabı 20 Nisan’da açılmış ve bu tarihten itibaren hastaneye yalnızca Covid-19 hastaları nakledilmişti.