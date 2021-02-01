Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da çalışmaları süren metro hatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, daha önce İstanbulluların hizmetine sundukları Marmaray ve banliyö hattı ile Levent-Hisarüstü metrosunun uzunluğunun 80 kilometre olduğunu, an itibarıyla kentte yapımı devam eden 5 hatta 91 kilometrelik metro yapımını sürdürdüklerini kaydetti.

Karaismailoğlu, bu hatların Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu, Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu, Bakırköy (İDO)-Kirazlı metrosu, Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metrosu olduğunu ifade etti. Peki, Başakşehir-Kayaşehir metrosu ne zaman açılacak?

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metro hattı ne zaman açılacak?

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi pandemi döneminde hizmete açıldı ve bu süreçte önemli katkı sağladı. Hastaneye ulaşımı kolaylaştıracak metro hattının ne zaman açılacağı ise merak konusu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu söz konusu metro hattının hizmete açılacağı tarihle ilgili bilgi verdi.

Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattı projesini bu yılın sonunda halkın hizmetine sunmayı planladıklarını belirterek, "Yani devraldığımız günden itibaren yüzde 95'lik kısmını 18 ayda bitirmeyi hedefledik" dedi.

Bu metro hattı ile Bakanlık tarafından yapımı devam eden Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosunun entegre olacağını bildiren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bakırköy-Kirazlı metro hattı projemizin de tamamlanmasıyla Bakırköy sahilden Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kesintisiz ulaşım sağlanmış olacaktır. Görüldüğü üzere, yaptığımız her proje İstanbul'da büyük bir ihtiyaca cevap verecek şekilde planlanmakta ve en nitelikli şekilde gerçekleştirilmektedir. İnsanımızın ihtiyaçlarına kulak vererek, kafa yorarak, adımlarımızı planlı şekilde attığımız için halkımızın önüne her daim alnımız ak bir şekilde çıkabiliyoruz."