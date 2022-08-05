Başakşehir-Breidablik rövanş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Başakşehir play-off turu rakibi kim?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Başakşehir deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik'i 3-1 mağlup ederek tur kapısını araladı. Başakşehir, İstanbul'da oynanacak olan rövanş mücadelesi için tur atlama konusunda avantaj elde etti. Medipol Başakşehir rövanş maçında Breidablik’i yenmesi durumunda Lilleström ile Royal Antwerp galibiyle eşleşecek. Peki Başakşehir-Breidablik rövanş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında İzlanda ekibi Breidablik’e konuk temsilcimiz Başakşehir sahadan 3-1 galip ayrılarak tur kapısını araladı. Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İzlanda temsilcisi Breidablik'le deplasmanda karşı karşıya geldi. Kopavogsvöllur Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Başakşehir 3-1 kazandı. Peki Başakşehir - Breidablik UEFA Konferans Ligi 2.maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Başakşehir-Breidablik rövanş maçı ne zaman?
Temsilcimiz Başakşehir bu sonucun ardından 11 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak olan rövanş mücadelesi için avantaj elde etti.
Başakşehir-Breidablik rövanş maçı saat kaçta?
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maç saat 20.45'te başlayacak.
Başakşehir-Breidablik rövanş maçı hangi kanalda, şifesiz mi?
Başakşehir - Breidablik maçı TRT Spor kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133 ,Şifresiz 4A, Tivibu 85, Web , Turkcell TV+ 70, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
Medipol Başakşehir play-off turu rakibi kim?
Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, play-off turunda Lilleström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.