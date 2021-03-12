Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta? Başakşehir - Beşiktaş muhtemel 11'ler

Süper Lig 30. haftanın en önemli maçlarından olan Başakşehir – Beşiktaş karşılaşmasında her iki takımında eksik oyuncuları bulunuyor. Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Gökhan Töre sakatlıkları sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Diğer taraftan Medipol Başakşehir'de de Nacer Chadli, Junior Caiçara, Bolingoli, Fredrik Gulbrandsen, Mahmut Tekdemir, Junior Fernandes ve Leo Duarte, aynı şekilde sakatlıkları sebebiyle Beşiktaş maçında sahaya çıkamayacaklar.

Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Taraftarları ekrana kilitleyecek olan Başakşehir - Beşiktaş maçı saat 19:00’da beIn Sports kanalında canlı olarak verilecek.

Başakşehir’in Beşiktaş’ı konuk edeceği maçın muhtemel 11’leri de merak ediliyor. İşte Başakşehir - Beşiktaş maçı muhtemel 11’ler:

Başakşehir: Volkan, Ömer, Ponck, Epureanu, Hasan, Giuliano, Mehmet, Deniz, Berkay, Aleksic, Crivelli

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar