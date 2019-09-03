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Başakşehir Belediyesi 6. İnovasyon Yarışması başvuruları başladı

Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek Living Lab İnovasyon Yarışması’nda yenilikçi fikirler 6.

03 Eylül 2019 Salı 12:51
Başakşehir Belediyesi 6. İnovasyon Yarışması başvuruları başladı

Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek Living Lab İnovasyon Yarışması’nda yenilikçi fikirler 6. kez yarışacak. Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra öğretmen ve öğretim görevlilerinin 4 farklı kategoride katılacağı yarışma için kayıtlar başladı.


Başakşehir Belediyesi’nin yenilikçi projeleri teşvik etmek ve desteklemek amacıyla hayata geçirdiği İnovasyon Yarışması, bu yıl 6. kez düzenleniyor. Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması’nda, 4 farklı kategoride birbirinden yenilikçi fikirler ve ilginç projeler yarışacak. Başvuruların başladığı yarışmada ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri, 3 ayrı kategoride bilgi ve becerilerini kullanarak hayallerini gerçeğe dönüştürmeye çalışacak. Öğretmenler ve öğretim görevlileri de kendi kategorilerinde yenilikçi fikirleriyle birincilik ödülü için hünerlerini sergileyecek.


Yarışmanın, önceki yıllarda olduğu gibi, insan hayatını kolaylaştıracak, enerji tasarrufunu artıracak ve çevre kirliliğini azaltacak yenilikçi fikirlerin mücadelesine sahne olması bekleniyor. Öğrenciler, öğretmenler ve öğretim görevlilerinin başvurularını www.basaksehirlivinglab.com üzerinden yapabileceği belirtildi. Katılımcılar, başvurularını 4 Kasım Cuma günü saat 17:00’ye kadar yapabilecek. Her katılımcının 1’den fazla proje ile katılabileceği yarışmada, her proje için ayrı bir rumuz ve proje formu dolduruluyor. Bireysel ve grup katılımlarına açık olan yarışmada, grupların en fazla 4 kişiden oluşması gerekiyor.


Başakşehir Living Lab’de hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için gençlere imkan sunduklarını belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bu yarışma ile hem yenilikçi projeleri teşvik etmeyi hem de Living Lab’in gençlerimizin tarafından daha fazla kullanmasını amaçlıyoruz. Fikrine güvenen Başakşehir’e gelsin diyor, gençlerin bu davetimizi kaçırmayacağını düşünüyorum. İnovasyon Yarışması’na katılacak öğrencilerimize, öğretmen ve öğretim görevlilerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:51
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