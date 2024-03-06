Başakşehir atık yönetimi akıllı hale geldi

Atık yönetimi alanında ilçede gerçekleştirilen hizmet ve faaliyetlerin tamamı, geliştirilen Akıllı Temizlik Takip Sistemi ile anlık izlenmeye başlandı. Uygulamayla beraber ilçenin her noktasında çöp birikiminin önüne geçiliyor ve hizmet kalitesi artıyor.

Akıllı Temizlik Takip Sistemi kapsamında; çöp kamyonları, geri dönüşüm araçları, süpürge araçları, arazöz araçları, moloz araçları ve bölge kontrol araçlarına kamera takıldı. Sistem sayesinde Başakşehir’in dört bir yanındaki temizlik çalışmaları anbean takip edilmeye başlandı. Yapay zeka yaklaşık 4 bin noktada 15 bin atık konteynerdeki atık alım süreçleri her 5 saniyede bir fotoğraflanıyor.

Sistemin her gün güncellendiğini dile getiren Başakşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Bekir Dilekçi, “Elde edilen veriler yapay zeka ile analiz ediliyor. Sistem sürekli güncellenerek optimize ediliyor” diye konuştu.