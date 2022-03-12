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Spor Başakşehir-Antalyaspor maçı ertelendi
Spor

Başakşehir-Antalyaspor maçı ertelendi

Süper Lig’in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü oynanması planlanan ve Antalyaspor’un olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelenmesini talep ettiği Başakşehir-Antalyaspor maçı 14 Mart Pazartesi günü 16.00’da oynanacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 23:48:00 -
Başakşehir-Antalyaspor maçı ertelendi

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü 16.00’da oynanması planlanan Başakşehir - Antalyaspor karşılaşması ertelendi.

Antalyaspor’un olumsuz hava koşullarından dolayı İstanbul’a gelememesinin ardından kırmızı-beyazlılar Türkiye Futbol Federasyonu’ndan müsabakanın ertelenmesini talep etti.

Talebin üzerine TFF de Başakşehir - Antalyaspor müsabakasını 14 Mart Pazartesi 16.00’ya ertelendiğini duyurdu.

TFF’den konuyla ilgili yapılan açıklamada “Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. haftasında 13 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanması planlanan Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor maçı, elverişsiz hava koşulları ve misafir takımın ulaşımdan kaynaklı olarak İstanbul'a gelememesi nedeniyle Pazartesi gününe ertelendi. Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 14 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da oynanacak” ifadelerine yer verildi.

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