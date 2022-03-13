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Spor Başakşehir-Antalyaspor ertelendi mi? Başakşehir-Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak?
Spor

Başakşehir-Antalyaspor ertelendi mi? Başakşehir-Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak?

Başakşehir-Antalyaspor maçı ertelendi mi? Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi 4-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu Başakşehir-Antalyaspor maçının ertelenmesine karar verildi. Peki Başakşehir-Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak?

Yeniakit Publisher
2022-03-13 08:43:00 - 2022-03-13 08:47:56
Başakşehir-Antalyaspor ertelendi mi? Başakşehir-Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak?

Süper Lig'in 29. haftasında ligde liderlik koltuğunu kimseye kaptırmayan Trabzonspor, İzmir ekibi Göztepe ile kozlarını paylaştı. Maç sonucunda yüzü gülen taraf oldu ve bordo-mavililer 4-2'lik skorla kazanmayı başardı. İstanbul'da oynanan maçların yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceği de futbolseverler tarafından merak ediliyordu Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Medipol Başakşehir-Antalyaspor ile ilgili beklenen açıklama geldi.

Başakşehir-Antalyaspor maçı

Medipol Başakşehir-Antalyaspor maçı ertelendi mi?

13 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanması planlanan Medipol Başakşehir-Antalyaspor maçının ertelendiği açıklandı. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanması planlanan Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, elverişsiz hava koşulları sebebiyle 14 Mart Pazartesi gününe ertelendi.

Başakşehir-Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak?

Antalyaspor’un olumsuz hava koşullarından dolayı İstanbul’a gelememesinin ardından kırmızı-beyazlılar Türkiye Futbol Federasyonu’ndan müsabakanın ertelenmesini talep etti. Talebin üzerine TFF de Başakşehir-Antalyaspor müsabakasını 14 Mart Pazartesi 16.00’ya ertelendiğini duyurdu.

 

Başakşehir-Antalyaspor istatistikleri

Başakşehirspor 47 puanla ligde üçüncü sırada yer alırken, 35 puan ile 14. sırada yer almakta. Medipol Başakşehir'de tedavisi süren kaptan Mahmut Tekdemir ve Youssouf Ndayishimiye'nin oynayıp oynayamayacağı maç günü belli olacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan maçı Medipol Başakşehir Berkay Özcan'ın golleriyle 2-1 kazanmıştı. Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon üçer sarı kart gören Youssouf Ndayishimiye, Fredrik Gulbrandsen, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Junior Caiçara ve Salih Uçan ceza sınırında bulunuyor. Altı oyuncu, bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

 

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