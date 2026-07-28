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Spor Başakşehir, Andreas Skov Olsen'i duyurdu
Spor

Başakşehir, Andreas Skov Olsen'i duyurdu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Başakşehir, Andreas Skov Olsen'i duyurdu

İstanbul Başakşehir, yaptığı açıklamayla yeni transferi Andreas Skov Olsen'i duyurdu. Danimarka Milli Takımı'nın formasını 40 kez terleten Olsen, 8 gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir, Danimarkalı sağ kanat oyuncusu Andreas Skov Olsen'i renklerine bağladı.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, Almanya ekiplerinden VFL Wolfsburg Kulübünün oyuncusu Andreas Skov Olsen ile 2026-2027 sezonunun sonuna dek, şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonlu olarak kiralık anlaşma sağladı. Danimarka Milli Takımında da forma giyen Andreas Skov Olsen'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

 

Wolfsburg'un Ocak 2025'te Belçika temsilcisi Club Brugge'den 14 milyon avro bedelle kadrosuna kattığı Olsen, geçen sezonun ikinci yarısını İskoç takımı Rangers'ta kiralık geçirdi.

Olsen, 2025-26 sezonunda Almanya 1. Futbol Ligi'nde 8, İskoçya 1. Futbol Ligi'nde ise 9 maçta forma giydi. 26 yaşındaki futbolcu, her iki organizasyonda da birer gol attı. Danimarka Milli Takımı'nın formasını 40 kez terleten Olsen, 8 gol sevinci yaşadı.

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