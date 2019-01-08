Başakşehir, Alican Özfesli ile anlaştı!

Süper Lig'de ilk yarıyı 6 puan farkla lider noktalayan Medipol Başakşehir, Altınordu forması giyen Alican Özfesli ile anlaşmaya vardı.

Bein Sports'un haberine göre 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla anlaşan turuncu-lacivertliler Robinho ve Serdar Taşçı'dan sonra üçüncü transferini de resmen bitirmeye çok yakın.

Altınordu altyapısından yetişen Alican Özfesli, bu sezon 13 resmi maçta forma giyerken 2 gol ve 1 de asiste imza attı. Türkiye U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Alican, bu sezon Altınordu formasıyla çıktığı 13 resmi maçın hepsinde ilk 11'de başladı.

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