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Başakşehir Albayrak’ın aldığı cezayı açıkladı

Medipol Başakşehir kulübü, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın geçtiğimiz sezon VAR ile ilgili açıklamaları sonrası yaptıkları suç duyurusuyla ceza aldığını açıkladı ve "Teknik sorumlularının bu ve benzeri şekilde asılsız ve ispat edemeyecekleri iddialardan kaçınmalarını, aksi halde iddiaların kanıtlarla ortaya çıkarılması için sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirtiriz" açıklamasını yaptı.

10 Eylül 2019 Salı 14:42
Başakşehir Albayrak’ın aldığı cezayı açıkladı

Medipol Başakşehir kulübü, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın geçtiğimiz sezon VAR ile ilgili açıklamaları sonrası yaptıkları suç duyurusuyla ceza aldığını açıkladı ve "Teknik sorumlularının bu ve benzeri şekilde asılsız ve ispat edemeyecekleri iddialardan kaçınmalarını, aksi halde iddiaların kanıtlarla ortaya çıkarılması için sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirtiriz" açıklamasını yaptı.


Medipol Başakşehir Kulübü, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın geçtiğimiz sezon VAR uygulaması hakkındaki açıklamalarından sonra, kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ’ın yaptığı suç duyurusunun ardından Albayrak’ın ceza aldığını açıkladı. İstanbul temsilcisi kulübün resmi internet sitesinden konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:


"Kulübümüz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Göksel Gümüşdağ, bir kulüp yöneticisinin ‘Sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunma’ eylemi nedeniyle öncelikle ilgili kişinin 6222 sayılı Kanun’a muhalefet ettiğinin tespiti ile bu kanun uyarınca idari para cezası uygulanması, bu cezanın ilgili kişinin spor yöneticisi olması sebebiyle artırılması ve idari tedbir olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklama kararı verilmesi talebi ile suç duyurusunda bulunmuştur. Bu başvuru üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca verilen karar ile, ilgili şahsın 6222 sayılı yasayı ihlal ettiği tespit edilmiş ve kendisinin ilgili kanunun 22. maddesi gereğince 5000 TL idari para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.


İlgili yönetici, hatırlanacağı üzere “Bildiğim bir çok şey var. Bana söylenen çok şeyler var. Zamanı geldiğinde paylaşacağım” demiş, defalarca kendisini bildiklerini söylemeye davet etmemize karşın söylediği sözlerin arkasında duramamıştır. İlgili yönetici, kendisini suçlu bulan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın vermiş olduğu kararın kesinleşmesi ile birlikte idari para cezasını ödemiş ve hakkında kurulan hüküm kayıtlara geçmiştir.


İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak, Türk futbolunun gelişimi ve temiz oyun için kulüp yöneticilerinin ve teknik sorumlularının bu ve benzeri şekilde asılsız ve ispat edemeyecekleri iddialardan kaçınmalarını, aksi halde iddiaların kanıtlarla ortaya çıkarılması için sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirtiriz."

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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